Книжка с български народни приказки – подарък за всеки първокласник

409 първокласници от община Разград ще прекрачат училищния праг за първи път на 15 септември и по традиция ще получат подарък – книжка с български народни приказки с послание от кмета Добрин Добрев.

Това съобщи самият градоначалник на брифинг в навечерието на първия учебен ден. Преди няколко дни той подписал лично книжките, те вече са получени в училищата.

Новата учебна година ще започне присъствено във всички 20 детски градини и 19 училища на територията на общината, съобщи кметът. Изключение е Спортното училище, което откри учебната година на 1 септември.

Броят на децата в детските градини е 1500, в общинските училища – 4312, а в държавните училища – 1325.

Всички детски градини и училища са готови за учебния процес, всички директори са осигурили медицинско обслужване (здравен кабинет и медицинско лице) за децата и учениците и имат готовност за предстоящия отоплителен сезон.

Обезпечени са с познавателни книжки всички групи в детските градини, както и с учебници и учебни комплекти учениците от I до XII клас в училищата за безвъзмездно ползване през учебната 2025/2026 година. Те ще получават безвъзмездно и достъп до електронно четимите учебници.

В първия учебен ден във всяко от 19-те училища на територията на общината ще има представител на общинската администрация. Кметът Добрин Добрев ще поздрави учениците и учителите в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева ще е в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, зам.-кметовете Полина Иванова, Хабибе Расим и Зорница Евгениева – съответно в ОУ „Васил Левски“, ППМГ „Акад. Н.Обрешков“ и НПТГ „Шандор Петьофи“, секретарят на ОбщинатаНели Добрева – в СУ „Христо Ботев“. Тържествата в останалите учебни заведения ще уважат директори на дирекции, началници на отдели и служители в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Разград.

