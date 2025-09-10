Кметът подписа още два проекта за реконструкция на водопроводи – в Разград и Ясеновец

Кметът Добрин Добрев подписа още две споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти.

Новите споразумения са за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения на обща стойност 1 414 500 лв. За град Разград сумата е 1 150 500 лв., а за село Ясеновец – 264 000 лв.

От пресслужбата на Общината припомнят, че преди по-малко от месец – на 19 август – бяха подписани другите 4 проекта, които местната администрация е представила в регионалното министерство за изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводи в Гецово, Осенец, Мортагоново и Стражец на стойност 756 000 лв.

Проектите на Община Разград, получили финансова подкрепа от Инвестиционната програма на правителството, вече са 12, а общата им стойност надхвърля 40 милиона лева.

