Кметът Добрин Добрев участва в първото за годината заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините

Кметът на Община Разград Добрин Добрев участва в първото за годината заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините, което се проведе вчера, 21 януари.

На заседанието бе приета амбициозна и насочваща усилията към укрепване на капацитета на общините програма на НСОРБ и през 2026г.

Приоритетна задача на НСОРБ ще бъде участието в Бюджети 2026 и 2027 г., както и на осигуряването на адекватни правила и указания, гарантиращи нормалното функциониране на общините за изпълнение на общинските бюджети до приемането на редовен Бюджет 2026.

Работата в условия на неприетия държавен бюджет, адаптирането към еврото и преходен период за такса битови отпадъци ще бъде особено предизвикателство за общинските администрации.

До края на м. юни 2026 г. общините ще трябва да финализират по Националния план за възстановяване и устойчивост над 2100 проекта за около 1.7 млрд. евро. Настояванията на НСОРБ ще бъдат за оптимизирането на процедурите, ускоряване на отчитането и гарантирането на своевременните разплащания към общините.

Работата по проектите в приложение 3 към държавния бюджет – насочена изцяло към общините – ще бъде основен акцент и през 2026 г. В тази връзка НСОРБ ще настоява за осигуряване на достатъчно финансиране за разплащане на вече одобрените проекти и ясни правила за предоставянето на средствата на общините.

Ясни регулации по администрирането на проектите за саниране на многофамилните жилищни сгради, които ще бъдат прехвърлени към ББР, при нереализиране от механизма за възстановяване и устойчивост, електронното управление, проблемите с обществения транспорт и други не по-малко важни теми също намериха място в програмата за 2026 година. Кметовете се обединиха около становището, че за местната власт годината ще е изпълнена с реализация на много поети ангажименти, но и с много въпросителни по много важни за българските общини теми.

По повод 30-годишнината на НСОРБ беше подписан Меморандум за сътрудничество между НСОРБ и БНР. Обществената медия ще спомогне да бъде популяризирана работата на кметовете на общини и дейността на сдружението, като поставя фокус върху значими проекти и инициативи.

