Кметът Добрин Добрев представи проекта „За по-отговорна и зелена Общинска администрация чрез внедряване на енергийноефективни мерки в административната сграда на Община Разград“

На начална пресконференция Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи основните параметри на проекта „За по-отговорна и зелена Общинска администрация чрез внедряване на енергийноефективни мерки в административната сграда на Община Разград“.

Инвестицията се изпълнява в рамките на сключен договор № BG-RRP-4.020-0295-C01 по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Проектът е с начална дата 19 юни 2024 г. и крайна дата 30 юни 2026 г.

Стойността на инвестицията е 4 114 562 лв., от които 3 327 651,67 лв. безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, 665 530,33 лв. допълващо финансиране от държавния бюджет и 121 380 лв. собствен принос на Община Разград.

Основна цел на инвестицията е

изпълнение на мерки и дейности, които ще доведат до енергийно обновяване на сграда публична общинска собственост, с предназначение за административна дейност на Община Разград. С изпълнението на проекта ще се подобрят топлофизичните характеристики на сградата; ще се достигане клас „А“ на енергопотребление; ще се достигане до специфичен разход на първична енергия от 89,97 kWh/m2y при настоящ такъв 201,25 kWh/m2y; ще се спести 55,56 % от разхода за енергия за отопление на сградата; ще се подобрят условията на работа в помещенията и предоставяне на по-добро административно обслужване на населението; ще се удължи жизненият цикъл на 12-етажната сграда, която е въведена в експлоатация през 1984 г.

Това, което вече е извършено по проекта, е: изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за внедряване на енергоефективни мерки в административната сграда на Община Разград и съгласуване с експлоатационните дружества; както и издаване на разрешение за строеж. Започнаха и строително-монтажните дейности, които включват: топлинно изолиране на външни стени, покрив и под с каменна вата; подмяна на старата дървена и метална дограма със система от PVC профил и стъклопакет; подмяна на съществуващите газови водогрейни котли с котли, пригодени за работа с водородно-кислородна смес и надграждане на водородна система; инсталиране на покривна фотоволтаична електрическа централа от тип „Мрежова-автономна електроцентрала“ за собствени нужди и монтиране на 166 броя фотоволтаици; дейности по осигуряване на достъпна архитектурна среда – изграждане на рампа с площадка между стъпалата под прохода от изток до площадката до служебния вход; възстановяване на мълниезащитна инсталация; подмяна на осветителни тела.

По проекта се упражнява и строителен надзор, който включва: технически контрол при изпълнение на проектирането и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта; координация и контрол в процеса на строителството; изготвяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация и изготвяне на Технически паспорт за строежа.

По проекта са извършени подготвителни дейности: енергийно обследване и издаден Сертификат за енергийни характеристики на сграда и техническо обследване и изготвен Технически паспорт на сградата.

По проекта вече е сключен договор с ДЗЗД „ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017“ за проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Изготвен е инвестиционен проект, издадено е разрешение за строеж и започнаха строително-монтажни дейности. Вече е монтирана предпазна ограда около обекта на интервенция и изградени 2 предпазни тунела за граждани в северната част на сградата. Демонтирани са външни климатични тела, както и частично каменна облицовка. Доставена и монтирана е PVC дограма от VI до XI етаж по източната и южната фасади на сградата, положена е топлоизолационна система по южната, източната и част от северната фасади на сградата, положена у силикатна мазилка по южната фасада на сградата. Към момента се работи външно по южна, източна и северна фасади на

Views: 21