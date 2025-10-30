Кметът Добрин Добрев получи Грамота от единствената в страната кибер академия Cyber 360 Academy

Кметът на Община Разград Добрин Добрев получи Грамота от единствената в страната кибер академия Cyber 360 Academy, чийто управител е дългогодишният началник на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП Явор Колев, съобщиха от местната администрация.

Призът се връчва за активната подкрепа на кмета на Разград в мисията да се създаде безопасна среда за децата на България. Отличието бе връчено на откриването на поредната инициатива в града ни, свързана с безопасността на децата в интернет.

Обучението по киберсигурност “Безопасно поведение в интернет“, организирано от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, се проведе днес в актовата зала на НПТГ“Шандор Петьофи“. В него участваха над 150 ученици от 6 до 12 клас от три училища: НПТГ“Шандор Петьофи“, ППМГ“Акад. Н.Обрешков“ и СУ“Христо Ботев“. Лектор в обучението бе Радим Баев от Cyber 360 Academy и основен партньор в Застрахователна компания „Лев Инс“, в него участва и Искра Радева от Cyber 360 Academy. Целта на обучението бе повишаване на дигиталната грамотност на младите хора. Те научиха за различните видове онлайн престъпления, за надзорния капитализъм, как да прилагат добри практики за безопасно поведение в интернет пространството. Освен съветите от лекцията, учениците видяха и конкретни примери за рисковете в интернет във филма „Киберпрестъпност“.

В приветствието си към участниците в обучението кметът Добрин Добрев припомни, че темата с киберсигурността е застъпена в община Разград от 2022 г., когато пред 500 деца Явор Колев и Зоя Василев изнесоха открит урок от кампанията „Пази детето в интернет“, след което бяха проведени още няколко инициативи с подобна насоченост. Кметът Добрин Добрев призова младите хора да бъдат внимателни в онлайн пространството, защото колкото забавни неща има в интернет, толкова са и много опасните ситуации за тях. Посъветва ги разумно и отговорно да се възползват от преимуществата на световната мрежа.

Гост на обучението бе и заместник-кметът и председател на МКБППМН Елка Неделчева. То бе открито от секретаря на Комисията Светла Стойнова, която също благодари на кмета Добрин Добрев за ангажираността му по темата.

