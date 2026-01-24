Кметът Добрин Добрев поздрави участниците във фотоконкурса „Разград…уловени мигове“ и награди призьорите

Кметът на Община Разград Добрин Добрев поздрави участниците в 15-тото издание на фотоконкурса „Разград…уловени мигове“ и награди призьорите.

Заедно със заместник-кмета Елка Неделчева той присъства на церемонията по награждаването и откриването на изложбата с наградените и още 25 селектирани творби, подредени във фоайето на Общинския културен център.

Фотоконкурсът с подтема „Лицата на Разград“ се организира от Община Разград и ЦПЛР Център на ученическо техническо и научно творчество. Насочен е към младите любители на фотографията.

„Този фотоконкурс допринася за това ние, възрастните, да видим красотата на нашия роден град през погледа на детските очи, през детската креативност и творчество“ – каза Кметът Добрин Добрев. Той изрази вълнение и удовлетворение от това, че децата на Разград са толкова талантливи и с творбите си показват колко обичат родния си град. Към младите фотографи той се обърна с пожелание да са здрави, да продължат да носят Разград в сърцата си и да го пресъздават в красиви творби. Кметът Добрин Добрев припомни, че фотоконкурсът е сред събитията, посветени на 28 януари – Деня на Разград и покани присъстващите да се включат и в останалите събития от празничната програма, чиято кулминация е празничната заря-проверка на 28 януари от 17,30 ч. на площад „Възраждане“.

Поздравления за страхотното качество на творбите получиха младите участници в конкурса и от фотографа Теодор Пенчев, който бе част от журито, оценило творбите. Той поздрави и преподавателите, които насърчават своите възпитаници да творят, а също и ЦПЛР ЦУТНТ за това, че подкрепя развитието на фотографията в града. Пенчев сподели, че всяка от наградените творби има смисъл и показва града в различни ъгли, цветове и светлина.

Кметът Добрин Добрев връчи наградите на 19-те призьори в четирите възрастови групи. Техните имена са публикувани на интернет сайта на Община Разград в секция Образование/ЦПЛР ЦУТНТ. Там са обявени и имената на авторите на снимките, селектирани за участие в изложба от комисия в състав: Теодор Пенчев – фотограф, Радка Минчева – ст. експерт „Връзки с обществеността“ в Община Разград и Росица Друмева, художник и учител в ЦПЛР ЦУТНТ. Заместник-кметът Елка Неделчева връчи наградите на участниците в изложбата, както и на педагозите, подготвили младите автори.

В тазгодишното издание на конкурса участваха 125 творби на 89 млади фотографи от 15 образователни институции в четири общини. Най-много бяха фотографиите във възрастова група 5-7 клас – 82; 16 бяха снимките на автори от 8-10 клас, 15 – 11-12 клас и 12 – 3-4 клас.

Церемонията по награждаването на призьорите започна с музикален поздрав – народна песен, изпълнена от Ренета Петрова с музикален педагог Детелина Тодорова от Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“.

Views: 19