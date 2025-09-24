Кметът Добрин Добрев подписа споразумение за побратимяване на Разград с китайския град Янджоу

Кметът на Разград Добрин Добрев подписа споразумение за побратимяване с град Янджоу, провинция Дзянсу, Китай, съобщиха от местната администрация.

Подписването се състоя в рамките на първата по рода си конференция за регионално сътрудничество между Китай и България, организирана от Българската национална асоциация „Един пояс, един път“, съвместно с Посолството на Китайв България, Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни и Националното сдружение на общините в България.

От българска страна форумът бе открит от проф. Захари Захариев – председател на Българската асоциация „Един пояс, един път“, Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството, Донка Михайлова – кмет на община Троян и зам.-председател на УС на НСОРБ, а от китайска – Н. Пр. Дай Цинли – посланик на Китай в България. Участваха и кметове на 30 български общини и представители на 10 китайски града.

Община Разград бе представена от кмета на общината – Добрин Добрев и зам.-кмета Елка Неделчева.

В рамките на конференцията бе подписано споразумение за побратимяване и план за сътрудничество за периода 2026–2028 г., с което официално се възстановиха приятелските отношения между Разград и Янджоу, започнали преди повече от 20 години.

След церемонията се проведе двустранна среща между делегациите на двата града. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество и обмен в сферата на икономиката, образованието, културата и други. Изразени бяха намерения за надграждане на партньорството, включително чрез бъдещи контакти с представители на бизнеса от Разград и Янджоу.

Задълбочаването на международното сътрудничество е сред приоритетите, по които работи Община Разград, допълват от пресслужбата на местната администрация.

/e-Razgrad/

Views: 0