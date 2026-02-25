Кметът Добрин Добрев и председателят на Общинския съвет Галина Георгиева участваха в ХХXIX Общо събрание на НСОРБ, на което бе отбелязан 30-годишния юбилей на кметското сдружение

Кметът на Община Разград Добрин Добрев и председателят на Общинския съвет Галина Георгиева участваха днес в ХХXIX Общо събрание на НСОРБ, на което бе отбелязан 30-годишния юбилей на кметското сдружение.

По повод 30-годишния юбилей на НСОРБ бяха връчени специални награди на членовете на Инициативния комитет на Сдружението, общините-учредители, както и ръководствата на Управителния съвет от 1996 г. до днес. Сред отличените бе Венелин Узунов – кмет на Разград в периода 1991-2005 г. и председател на УС на НСОРБ през мандат 2001 – 2003 г. Той получи своята награда от Даниел Панов и изказа своята благодарност към всички, с които е работил заедно за утвърждаване на силно местно самоуправление. „В период на нестабилна политическа ситуация, най-сигурната и стабилната власт е местната. Укрепвайте силното местно самоуправление в България.“ – пожела Узунов на колегите си.

Приветствие към представителите на местните власти отправи Президентът на Република България Илияна Йотова.

В работната част на събитието делегатите в Общото събрание гласуваха отчетните документи на Сдружението.

Представени и обобщени бяха резултати от национално представително социологическо проучване на Агенция „Тренд“ за обществените очаквания към местната и централната власт.

В рамките на дискусионен панел между общините и централната власт бяха обсъдени стратегически приоритети. Участие в дискусията взеха Георги Клисурски – министър на финансите, Ангелина Бонева – министър на регионалното развитие и благоустройството, Юлиан Попов – министър на околната среда и водите и Росен Карадимов – председател на Комисията за защита на конкуренцията.

