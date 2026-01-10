Ключов пленум на БСП след оставката на Изпълнителното бюро

БСП се събира на ключов пленум, на който ще се обсъждат кризата в партията и бъдещето на ръководството.

Очаква се на заседанието на Националния съвет да се очертае посоката на партията след последните политически сътресения и вътрешнопартийно напрежение. Пленумът ще се проведе на фона на подадената оставка на Изпълнителното бюро на БСП, както и на нарастващите призиви от партийни структури и младежкото обединение за поемане на политическа отговорност от председателя на партията Атанас Зафиров. Към момента Зафиров не е депозирал своята оставка, което допълнително изостря вътрешните спорове, припомня БНР.

Очаква се Националният съвет да обсъди политическата ситуация след излизането на БСП от управлението и възможността за свикване на извънреден конгрес. Сред темите ще бъдат изборната стратегия, отношенията между централното ръководство и местните структури и доверието на левия електорат.

