Страната

Ключов пленум на БСП след оставката на Изпълнителното бюро

e-razgrad 10.01.2026 No Comments

БСП се събира на ключов пленум, на който ще се обсъждат кризата в партията и бъдещето на ръководството.

Очаква се на заседанието на Националния съвет да се очертае посоката на партията след последните политически сътресения и вътрешнопартийно напрежение. Пленумът ще се проведе на фона на подадената оставка на Изпълнителното бюро на БСП, както и на нарастващите призиви от партийни структури и младежкото обединение за поемане на политическа отговорност от председателя на партията Атанас Зафиров. Към момента Зафиров не е депозирал своята оставка, което допълнително изостря вътрешните спорове, припомня БНР.

Очаква се Националният съвет да обсъди политическата ситуация след излизането на БСП от управлението и възможността за свикване на извънреден конгрес. Сред темите ще бъдат изборната стратегия, отношенията между централното ръководство и местните структури и доверието на левия електорат.

Източник  Днес.бг

Views: 27

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.