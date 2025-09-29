Клуб “Фламенко” открива новата артистична година

От 1 октомври Клуб „Фламенко“ при Центъра за извънучилищна подготовка „Резонанс” отваря врати за нови и настоящи участници в магията на този страстен испански танц.

Клубът е създаден преди три години и още с първото си появяване на сцената получи специалната награда на журито за характерен танц. Фламенко е не просто танц – той е израз на емоции, ритъм и енергия, съчетан с грация, сила и чувство за общност.

Занятията развиват координация, пластичност и музикален усет, подпомагат концентрацията и увереността на децата, като същевременно ги въвеждат в света на изкуството. Чрез ритъма, движенията и импровизацията участниците се учат да изразяват себе си, да се свързват с енергията на танца и да се радват на удоволствието от движението.

Танцът развива гъвкавост, сила и баланс в тялото. Децата се учат да превръщат чувствата си в красиви движения. Учат се на координация, внимание и ритъм. Всяко движение е възможност за самостоятелно изразяване, носи им креативност и увереност.

Сега Клуб „Фламенко“ кани нови участници, за да открият магията на фламенкото. Занятията дават възможност на танцуващите да се забавляват и да се вдъхновяват за нови артистични преживявания.

