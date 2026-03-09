Катастрофа на главен път Е-70 в отсечката между Гецово и м. „Стария кладенец“ наложи движението да се извършва в едната лента

Сигнал за пътно-транспортно произшествие на главен път Е-70, в отсечката между с.Гецово и м.“Стария кладенец“, е получен около 15.50 часа на 9 март. Пристигналите на място полицейски екипи установили, че товарен автомобил „Волво“, движещ се в посока към Русе и лек автомобил „Фолксваген Пасат“с финландска регистрация се удрят странично при разминаване. В колата, която се блъска в задната част на камиона, са пътували петима български граждани. 21-годишният водач от варненското село Слънчево не притежава българско СУМПС, пред полицаите твърдял, че има финландска книжка. Отведен е с болки в крака за преглед в Спешен център – Разград. Непосредствено след инцидента 55-годишният шофьор на товарния автомобил спрял, за да попита дали пътуващите в колата имат нужда от помощ. Те се нахвърлили върху него, в резултат на което мъжът е с наранявания по лицето. В момента се извършва оглед на местопроизшествието и се изясняват обстоятелствата за настъпването му, както и действията на всички участници.

Движението в района на катастрофата се извършва в едната лента и се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

