Катастрофа в раойна на бензиностанцията на Петрол

Двама братя – близнаци, иракски граждани, пострадаха при пътно-

транспортно произшествие. Сигналът за катастрофата е подаден от

преминаващи граждани около 19.30 часа на 22 март. 26-годишните

мъже пътували с лек автомобил „БМВ 530“ към Румъния. На изхода от

Разград в посока Шумен не спират на знак „Стоп“ и навлизат на

главен път Е-70, където са ударени от ТИР, пътуващ от Русе към

Шумен. Товарният камион „Мерцедес“ е управляван от 41-годишен

водач от град Стара Загора. Пострадалите иракски траждани са

откарани за преглед в МБАЛ-Разград, където е установено, че водачът

е с фрактура на ключица, а пътникът – с травма на бедрена кост.

Настанени са за лечение без опасност за живота. Пробите на

участниците за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По

случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с

чл.342, ал.1 от НК.

