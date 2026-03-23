Катастрофа в раойна на бензиностанцията на Петрол

Двама братя – близнаци, иракски граждани, пострадаха при пътно-
транспортно произшествие. Сигналът за катастрофата е подаден от
преминаващи граждани около 19.30 часа на 22 март. 26-годишните
мъже пътували с лек автомобил „БМВ 530“ към Румъния. На изхода от
Разград в посока Шумен не спират на знак „Стоп“ и навлизат на
главен път Е-70, където са ударени от ТИР, пътуващ от Русе към
Шумен. Товарният камион „Мерцедес“ е управляван от 41-годишен
водач от град Стара Загора. Пострадалите иракски траждани са
откарани за преглед в МБАЛ-Разград, където е установено, че водачът
е с фрактура на ключица, а пътникът – с травма на бедрена кост.
Настанени са за лечение без опасност за живота. Пробите на
участниците за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По
случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с
чл.342, ал.1 от НК.
