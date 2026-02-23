Каролина Иванчовска и нейните съотборнички заеха четвърто място в щафетата 4 х400 на Балканското първенство в Белград

Нашата атлетката Каролина Иванчовска представи достойно клуб „Лудогорец Разград“ и България на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Белград, Сърбия.

Каролина се класира на 4-то място в щафетата 4х400 м заедно със своите съотборнички от националния отбор – Андреа Савова, Лиляна Георгиева и Виктория Чанкова.

Със своето силно представяне те допринесоха за изключителния успех на България, която завърши на второ място в отборното класиране измежду 21 държави участници на Балканския шампионат.

Специални благодарности към нашите спонсори и партньори от Лудогорско пиле, които подкрепят развитието на леката атлетика и стоят зад успехите на нашите състезатели.

Пресцентър на СКЛА „Лудогорец Разград“

