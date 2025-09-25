Капанският ансамбъл – специален гост на фестивал в Орешак и в тържествата за Деня на независимостта в старопрестолния Търновград

С атрактивни песни и танци, уникално съчетали многообразието от багри и ритми, темпераментна игра и красиви костюми, излъчващи своеобразната красота на Северняшката етнографска област, но най-вече фолклора на капанците, Капанският ансамбъл представи част от най–новата си програма на сцената на Българския фестивал на сливата в Орешак на 20 септември.

Ден по–късно, на 22 септември, пред сградата на Община Велико Търново, изпълнителите на ансамбъла станаха част от достолепието на тържествата по случай 117-та годишнина от обявяването на независимостта на България.

Освен утвърдени произведения с неповторими хореографски и музикални решения в концертната програма своето място намериха и най-новите произведения на ансамбъла, създадени с финансовата подкрепа на министерството на културата по Програма „Нематериално културно наследство“ (Професионални ансамбли и носители на нематериално културно наследство) на Министерство на културата.

След концерта във Велико Търново артистите от Капанския ансамбъл обединиха празничната енергия на събралите се пред Общината да празнуват с голямо търновско хоро.

Атрактивните картини с най-характерните песни и танци от капанския етнорегион, музикалните интерпретации с впечатляващия си ритъм и динамика направиха срещата с почитателите на фолклора истински празник.

Следващата изява на Капанския ансамбъл е на 4 октомври – самостоятелен концерт – част от културната програма на тридневния Фестивал на „Горнооряховското гърне“.

А на 16 октомври капанци ще са у дома си – на сцената на Общинския културен център в Разград в съвместен концерт с Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

Още снимки вижте ТУК.

/e-Razgrad/

