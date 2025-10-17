Капанският ансамбъл и ансамбъл „Филип Кутев“ поднесоха на разградската публика пъстър фолклорен букет

Многоцветен фолклорен букет от танци, песни, музика и багри поднесоха на изпълнилата залата на Общинския културен център публика артистите от Капанския ансамбъл и Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

Съвместният концерт на двете формации започна с едно от най-новите ансамблови произведения в репертоара на домакините от Капанския ансамбъл – „Тракийски маками“ на хореографа Асен Павлов и музика на кавалджията Калоян Георгиев – диригент на оркестъра на капанците.

След това, под ръководството на директора и диригента Георги Андреев, Националният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ представи своя спектакъл „Ела се вие, превива“, посветен на българската сватба и изграден от музикално-танцови картини, пресъздаващи сватбените ритуали и пролетните празници от България. Всичко това, пресъздадено на сцената от над 60 танцьори, музиканти и певици.

Разнообразието, пъстротата и красотата на изработените и съхранени многобройни носии, пренесоха публиката в друга епоха, която пък възнагради изпълнителите с бурни аплодисменти.

Още снимки може да видите ТУК.

/e-Razgrad/

