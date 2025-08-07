КАМПАНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ИЗЦЯЛО КЪМ ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ЗА ДОСТАВЕНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2025 г., „Топлофикация – Разград” АД преминава изцяло към издаване на електронни фактури за доставена топлинна енергия. В тази връзка, молим всички клиенти на дружеството, които все още не са заявили получаване на електронна фактура, да го заявят в рамките на стартиралата кампания, а именно в срок до 01.10.2025 г.

След 01.10.2025 г. хартиени фактури НЯМА да се изпращат!

Как да заявите Е-фактура?

Необходимо е да попълните Заявление за получаване на електронна фактура, по образец, който може да намерите на официалната интернет страница на „Топлофикация – Разград“ АД, в раздел „За Клиента“, секция „Заявления и бланки“ и да го изпратите сканирано на електронен адрес: signal_toplorz@overgas.bg или лично да посетите Клиентския център на дружеството на адрес: гр. Разград, ул. „Черна“ № 7, където да го представите подписано.

Предимства на електронната фактура:

• Бързина и сигурност;

• Оптимална комуникация;

• Валиден данъчен документ

• Един имейл за всички партиди

• Електронен архив;

• Грижа за околната среда.

Views: 0