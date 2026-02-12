Кампания за безрисково сексуално поведение и превенция на ХИВ стартира в Разград

Предстои най-романтичният празник в годината – Денят на влюбените.

Във връзка с него Регионалната здравна инспекция – Разград стартира на 11.02.2026 г. информационна кампания по повод 14 февруари – Ден на влюбените, под мотото: “Това не го казвай! Докажи любовта с грижа!“

Същата е част от втория етап на Националната АНТИСПИН кампания и цели да привлече вниманието на широката общественост към проблема ХИВ/СПИН и да повиши осведомеността за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

Посланието за безрисково сексуално поведение е насочено предимно към младите хора, с акцент върху отговорността за личното здраве и възможностите за превенция на ХИВ.

В периода 11 – 18.02.2026 г. РЗИ – Разград, с партньорството на БМЧК- Разград, директори на учебни заведения и община Разград, ще се включи в Националната АНТИСПИН кампания с различни мероприятия.

Ще се проведат дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис за граждани в сградата на РЗИ- Разград, ул. „Кирил и Методий“ № 8 – отдел „Лабораторни изследвания“ на III етаж, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 15:00 ч. За провеждане на изследванията не се изисква специална подготовка. Протичат при осигурена конфиденциалност относно личните данни, резултатите от теста и споделената с консултанта информация.

Предстои обучителна кампания сред ученици от професионални и профилирани гимназии за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН, хепатити и сексуално предавани инфекции , с възможности за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, сексуално предавани инфекции и вирусни хепатити тип Б и С.

На 14.02.2026 г. в централната част на града с партньорството на доброволци от БМЧК – Разград ще се проведе инициатива с разпространение на здравно-информационни материали, презервативи, балони и послания от кутии с “ Валентинки“ за младите хора на града.

На видеоекрани във фоайетата на профилираните и професионалните гимназии ще бъде разпространен видеоклип за кампанията с посланието “Това не го казвай! Докажи любовта с грижа!“

На електронно табло в централната част на града ще бъдат излъчвани информационни материали – съобщение за безплатно и анонимно изследване за ХИВ, хепатити и СПИ, постери и клип през периода 11 – 18.02.2026 г.

Кампанията се реализира в рамките на Национална програма за превенция на ХИВ и СПИ в България за период 2026 -2030 г.

