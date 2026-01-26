Камери пазят цветя и храсти пред болницата в Разград

След зачестилите случаи на недобросъвестни граждани , дошли за лечение или консултация в МБАЛ ,, Св. Иван Рилски ,, в Разград, да крадат красивите цветя и екзотични храсти пред лечебното заведение , ръководството на болницата предприе драстични мерки. Специални камери са насочени към саксиите с цветя и снимат денонощно, а предупредителен надпис гласи , че цветята са под видеонаблюдение. Имайки предвид , че нашенецът обича цветята и красивото , още повече , ако са безплатни , ръководството на лечебницата се принудило да предприеме крайни мерки и опази флората. ,,Опитваме се в болницата да лекуваме куп болести на нашите пациенти , но срещу клептоманията лечение няма,, – каза за сайта e -Razgrad медик, предпочел анонимност.
Шенол Ахмедов
