Какви мерки трябва да се предприемат за предотвратяване на битов пожар

Зимата е сезонът с най-голям риск от битови пожари. Когато знаем

основните правила за пожарна безопасност, можем да предотвратим

инцидент още преди да се е случил, а добрата подготовка ни помага да

реагираме уверено и спокойно в извънредни ситуации.

През настоящия отоплителен период на територията на Разградска

област са възникнали 26 пожара с материални загуби и 29 пожара в

коминни тела, които са следствие от самозапалване на натрупани

сажди. 59-годишен мъж от исперихското село Свещари загина, а 61-

годишна жена пострада с тежки изгаряния. Унищожени са домашно

имущество, черна и бяла техника, ПВЦ дограма, покривни

конструкции и др. През миналия сезон са възникнали 74 битови

пожара, като 50 от тях са в комини. Пламъците отнеха живота на две

жени на 51 и 64 години, а други двама души – мъж на 69 години и жена

на 84 години, пострадаха тежко. Основните причини за възникването

на тези инциденти са неизправните или непочистени коминни тела,

неправилното използване на отоплителни уреди, късо съединение или

техническа неизправност.

Затова от РДПБЗН-Разград напомнят, че при битов пожар най-важно е

запазването на самообладание, незабавното подаване на сигнал на тел.

112 и бързата евакуация. Движете се ниско до земята, за да избегнете

дима и никога не ползвайте асансьор. Ако не можете да излезете,

уплътнете вратата с мокри дрехи и сигнализирайте от прозорец. Тези и

още основни правила при пожар у дома са описани в брошури, които се

разпространяват сред рисковите групи от граждани.

Пожаробезопасно отопление

Общи мерки за безопасност

– Не поставяйте горими материали на по-малко от метър от нагревателни и

отоплителни уреди, като печки, фурни и камини и др.

– Използвайте уредите само по предназначение. Фурните не трябва да се

използват за отопление, а електрическите печки за сушене на дрехи.

– Проверявайте отоплителната система най-малко веднъж годишно.

Най-добре е това да бъде направено от специалист.

– Уверете се, че димът и другите продукти на горене излизат навън.

– Почиствайте от наслоявания и прах димоотводите и въздуховодите.

– Осигурете постоянна естествена вентилация на помещенията, които се

отопляват с газови печки, за да избегнете натравяне

Нагревателни електроуреди

– Когато закупувате електроуреди, вижте дали имат документи за произход и

качество от производителя.

– Проверявайте електроуреда за повреден щепсел или разхлабени връзки преди

да го ползвате. Ако има неизправности, по-добре не го ползвайте.

– Поставяйте електроуредите на равни повърхности, но не и върху рафтове, маси

или други мебели.

– Не поставяйте електроуреди в близост до врати или други места, където често

преминавате, за да избегнете неволно бутане.

– Включвайте електроуредите директно в контакта. Не използвайте удължители.

– Не ползвайте електроуреди във влажни или мокри помещения, освен ако не са

специално предназначени за това.

– Не оставяйте без надзор работещи електроуреди. Изключете ги преди да

излезнете или си легнете.

Отоплителни уреди с твърдо гориво

– Почистете и укрепете димоотводните тръби. Проверете комина дали е почистен и добре измазан, без пукнатини.

– Използвайте безопасно място за изхвърляне на пепелта и жарта.

– Не оставяйте камини с открит огън без надзор.

– Не използвайте леснозапалими течности (бензин, нафта и др.) за разпалване.

– Монтирайте печките върху негорими подложки с размери, по-големи от

– Монтирайте в помещението детектор за въглероден оксид/диоксид, за да Ви

и добре измазан, без пукнатини.

30.01.2026 год. Говорител на ОДМВР Разград

Views: 10