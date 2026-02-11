Йотова наложи вето върху орязването на секциите в чужбина

Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, с които ГЕРБ, БСП, ИТН и „Възраждане“ ограничиха до 20 секциите в страните извън Европейския съюз.

Предстои народните представители да решат дали да се съобразят с ветото на Йотова или да го отхвърлят. За преодоляването му са нужни 121 гласа.

При предстоящото ново обсъждане на текстовете се очаква ключова роля в прегласуването да имат депутатите от БСП. Новоизбраният лидер на партията Крум Зарков вече заяви, че би подкрепил евентуално президентско вето.

В срок от 15 дни текстовете, както и ветото с мотивите към него трябва да бъдат обсъдени и гласувани първо в комисия, а след това и в пленарна зала. Ако ветото бъде отхвърлено, Йотова трябва в срок от 7 дни след гласуването да обнародва закона в „Държавен вестник“. Ако ветото е успешно, новите разпоредби не влизат в сила.

В мотивите към ветото Илияна Йотова изтъква, че където и да се намират, гражданите на Българияимат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право. В тази връзка тя цитира решение на Конституционния съд, според което „държавата е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено във всяко отношение упражняване на избирателното право на всеки български гражданин. Конституционната гаранция за неотменимост на избирателното право изключва възможността да бъдат създавани със закон препятствия от процедурно естество, които да затрудняват или да правят невъзможно неговото упражняване“.

В мотивите към ветото Йотова заявява още, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС. Тя подчертава и опасността промените в Изборния кодекс допълнително да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес.

Броени часове преди да обяви ветото си, Йотова избра за служебен премиер Андрей Гюров. Ако бъде спазен обявеният от нея план, предсрочните избори трябва да се проведат на 19 април.

