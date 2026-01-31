Йотова избира между Гюров, Филипова, Главчев и заместничките му за служебен премиер

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев е готов отново да бъде служебен премиер. Готовност да заемат поста изразиха и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Те съобщиха това в петък след срещи с президента Илияна Йотова.

Така кандидатите за служебен министър-председател станаха петима. По-рано през седмицата подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова също изразиха готовност да заемат поста.

До консултациите се стигна, след като стана ясно, че ново правителство в настоящия парламент няма да се състави и предстоят избори. Йотова трябва да насрочи нов вот и да назначи служебен премиер.

Съгласно конституцията президентът има право да избира между ограничен кръг от хора за служебен премиер – председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка (БНБ), председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

