И състезателят по стрелба с лък Ангел Николов получи парична награда за постигнати високи спортни резултати

Още един успешен спортист получи парична награда от Община Разград за постигнати високи резултати през тази година, съобщиха от местната администрация.

В изпълнение на решение на Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма към Общинския съвет кметът Добрин Добрев връчи на Ангел Николов парична награда от 560 лв.

17-годишният Ангел Николов е състезател от Спортен клуб по стрелба с лък „Антибиотик“ и национален състезател. На Европейската младежка купа за кадети, младежи и девойки през месец май, като част от смесена двойка, представляваща България, Ангел Николов извоюва първо място в категория Рекърв във възрастова група до 18 години, което е исторически успех за българската стрелба с лък. На международна купа в Словения през същия месец се класира на шесто място. Успешно бе и участието му преди дни в Младежкото световно първенство в Канада. Амбициите сега са спечелване на квота за Младежката олимпиада в Саудитска Арабия догодина, съобщиха състезателят и неговият треньор и председател на клуба Красимир Дяков.

Те благодариха на местната управа за подкрепата, а Добрин Добрев ги поздрави за успехите, които постигат като пожела на младия състезател още по-добри постижения и многобройни и престижни награди.

Красимир Дяков подари на кмета сувенир със символа „Дървото на живота“ от 42-то издание на турнира по стрелба с лък за „Купа Разград“, който се провежда под егидата на Община Разград.

В срещата участва и експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

От местната администрация припомнят, че паричните премии за изявени спортисти за тази тодина са 6000 лв. Награда вече получи състезателката от СКБ „Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан.

