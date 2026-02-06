И Словения готви забрана за социалните мрежи за лица под 15 години

Словения също подготвя законопроект, с който да забрани достъпа до социални мрежи за непълнолетни под 15-годишна възраст, заяви вицепремиерът Матей Аркон, цитиран от „Ройтерс“.

Той посочи, че Министерството на образованието е инициирало решението, основано на опита на други страни, и ще включи професионалисти в изготвянето на закона, който има за цел да защити децата и юношите.

Тази вълна от рестрикции в Европа набира сериозна скорост. През декември миналата година Австралия стана първата държава в света, наложила забрана за социални мрежи за деца под 16 години – мярка, която се наблюдава внимателно и от други страни.

В края на януари Франция бе първата европейска държава, която одобри законопроект за забрана на социалните мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст. Предстои проектозаконът да бъде разгледан от горната камара на парламента на Франция – Сената, за да може да влезе в сила през новата учебна година – от 1 септември тази година.

Следвайки примера на Франция, Испания също планира да забрани социалните медии за лица под 16 години. Страната посочи, че работи по закон, който да държи ръководителите на социални медии лично отговорни за речта на омразата на техните платформи.

Преди дни, Гърция също заяви, че готви забрана за социалните мрежи за лица под 15 г.

Междувременно Обединеното кралство също е в процес на обсъждане на подобни законови ограничения.

OFFNews

