И догодина в Разград ще има безплатно лятно кино

И през 2026 г. в Разград ще се реализира инициативата „Лятно кино в Разград“ , съобщиха от местната администрация.

Това бе решено на среща на кмета Добрин Добрев и Александър Сано – известен български актьор и един от създателите на „Open Air Cinema“ – инициатива, която организира прожекции на български филми в много градове в страната включително Разград през тази година.

В разговора бяха уточнени и конкретните дати за прожекциите: 10, 11 и 12 август, а кои ще са филмите – ще стане ясно на по-нататък във времето. Припомняме, че през август 2025 г. на три различни локации – в парка, пред Общинския културен център и в жк „Орел“ – на голям интерес се радваха прожекциите на „Гунди“, „Без крила“ и „Пулсът на танца“.

Александър Сано сподели с кмета Добрин Добрев подробности и за други свои инициативи, като продуцирането на филм за футболната легенда Христо Стоичков. Разказа и за създаването на автокиното и за комуникацията с местната власт по повод реализацията й, като акцентира върху необходимостта управниците да имат отношение към изкуството.

В срещата участваха и началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ в Община Разград Катерина Ганева, както и Григор Минков.

/e-Razgrad/

