И делегация от разградски изселници, и жители на Лудогорието бяха в Момчилград, където бе открита къща музей на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу

И делегация от разградски изселници в Турция, както и жители на Лудогорието, водени от Сафие Юрдакул от разградското село Киченица, уважиха тържествената церемония в Момчилград, където бе открита къща музей на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу.

Това стана в деня, в който се навършиха 8 години от смъртта на шампиона. Преди това, паметта му беше почетена и пред паметника му до спортния комплекс, носещ неговото име. Откриването на къщата музей събра високопоставени представители от двете държави, сред които българският министър на младежта и спорта Иван Пешев, колегата му от Турция Осман Ашкън Бак, турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, посланикът на Турция у нас Мехмет Саит Уянък, председателят на ТИКА Абдуллах Ерен. Присъстваха още депутати от българския парламент и турския меджелис, кметове от България и чужбина, много жители на Момчиград и областта. Тук бяха и майката на Наим – Хатидже Сюлейманоглу, брат му Мухаррем Сюлейманоглу и легенди на световните щанги от Българи Турция – Стефан Топуров, Севдалин Маринов, Танер Саър, Федаил Гюлер, Нено Терзийски, Николай Пешалов, Сунай Булут и Ангел Генчев. Присъстващите изгледаха кратък филм за живота на легендарния щангист.

Шенол АХМЕДОВ

