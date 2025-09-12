И в Румъния ще има камери за средна скорост

Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния ще постави 400 камери за видеонаблюдение по основните пътища и автомагистрали в страната.

Те ще бъдат част от национална система, наречена e-Sigur, и ще засичат моментната и средната скорост на превозните средства в усилията за борба с пътно-транспортните произшествия, съобщава информационният сайт Зиаре.

По този начин, ако даден автомобил достигне от единия пункт до другия по-бързо, отколкото позволява разрешената от закона скорост, водачът ще бъде глобен за превишена скорост, пояснява Зиаре.

Новите камери ще бъдат снабдени с радари и ще бъдат свързани с централизирана система за наблюдение. Всяка камера ще записва регистрационния номер на автомобила и ще изпраща данни към централен сървър, където автоматично ще се изчислява средната скорост за определено разстояние.

„На практика няма да можеш да „излъжеш“ радара, движейки се с намалена скорост само когато преминаваш покрай него“, заяви говорителят на Националната компания за управление на пътната инфраструктура Алин Шербанеску.

При констатиране на превишена скорост шофьорите ще получават глобите си по пощата.

Повечето камери ще бъдат монтирани на национални пътища извън населените места, както и на всички автомагистрали в Румъния.

Поставянето на камерите ще започне следващата година. На изградените по-наскоро магистрали подобни камери вече са поставени и само трябва да бъдат свързани със системата e-Sigur.

Над 240 румънци са загинали при пътнотранспортни произшествия в страната през първите три месеца на 2025 г., а над 500 са се озовали в болници след катастрофи, показват данни на румънското МВР.

