Италия откри XXV Зимни олимпийски игри с уникална церемония на четири локации

С уникална церемония едновременно на четири локации и два жертвеника с огъня беше открита XXV зимна Олимпиада в Италия. Основното събитие се проведе на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а по-малки церемонии имаше на други три места, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари – Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

Президентът на Италия Серджо Матарела откри официално Зимните олимпийски игри.

За пръв път на Игрите в Италия има не един, а два жертвеника, в които ще гори олимпийският огън. Единият е при Арката на мира в Милано, който беше запален от италианските легенди в алпийските ски Алберто Томба и Дебора Компаньони, а другият на площад „Дибона“ в Кортина д’Ампецо от София Годжа, която ще се състезава там в алпийските ски. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли – геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Традиционният парад на нациите се проведе по нестандартен начин, а спортистите дефилираха едновременно в Милано, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо, където ще се състоят основната част от състезанията от олимпийската програма, а телевизионното излъчване ги показа по едно и също време. Първа в парада, както винаги, дефилира делегацията на Гърция – страната домакин на първите в историята Олимпийски игри, а последни бяха домакините от Италия.

Сред официалните гости в Милано бяха над 50 държавни и правителствени глави – президентът на Италия Серджо Матарела, президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, почетният президент на МОК Томас Бах, както и много други.

От българска страна на трибуните присъстваха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева.

Views: 18