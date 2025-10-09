Лудогорието

Исперихчанин платил 500 лева капаро за поръчан по интернет контейнер за живеене и…  доставчикът изчезнал

e-razgrad 09.10.2025 No Comments

57-годишен мъж от град Исперих е станал жертва на измама по Интернет, съобщиха от полицията.

На 3 октомври той направил поръчка за покупка на метален фургон за живеене на стойност 3000 лв през сайт за онлайн продажби. След като поръчката му била приета, мъжът превел 500 лв капаро, но до този момент не получил пратка. Контактът с лицето, на което превел сумата, бил преустановен, а обявата – изчезнала. Потърпевшият сигнализирал в полицията за случилото се. Започнато е разследване.

/e-Razgrad/

