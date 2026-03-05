Иран е изстрелял ракета към Турция. Има ли риск за България?

„Ракета, изстреляна от Иран, която премина през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се насочи към нашето въздушно пространство в региона Хатай, беше неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО“, съобщава турското министерство на отбраната. Няма данни за жертви или ранени, става ясно още от официалното съобщение.

„Всякакви враждебни действия, с които може да се сблъскаме, ще получат необходимия отговор в рамките на международното право“, допълва Анкара. Страната ще проведе консултации със своите съюзници в НАТО.

„Изстрелването от Иран на ракета в посока Турция според мен потвърждава тезата за парализа на иранската система за командване и управление. Не виждам друго логично обяснение за атака срещу страна-член на НАТО, която на всичкото отгоре и осъди ударите срещу Иран. Въпреки това ще бъдат активирани съюзните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. А и за да стигне до нас дрон или не дай боже ракета, тя трябва да мине през въздушното пространство на Турция или на Гърция. Така че няма място за особено притеснение“, коментира бившият военен министър на България проф. Тодор Тагарев.

Журналистът и експерт по Близкия изток Руслан Трад също не вижда непосредствена заплаха за България след изстреляната ракета срещу Турция. „Няма опасност за България към този момент и не е нужно да се всява паника“, коментира той. „Подобни случаи са очаквани в конфликт и държавите, които са в непосредствена близост, са в готовност – Турция е повече от подготвена за възможността снаряди и ракети да попадат на нейна територия и да отбранява небето на НАТО“, допълни Трад.

