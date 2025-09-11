Информационна среща за въвеждането на еврото

Кметът Добрин Добрев откри и води информационната среща от Националната кампания за въвеждането на еврото в България днес в Разград.

Приветствия към участниците отправиха и министърът на здравеопазването Силви Кирилов и министърът на електронното управление Валентин Мундров. Близо 100 представители на местната власт, държавни институции, бизнеса и граждани участваха в събитието в зала „Филхармония“.

„Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и представителите на неправителствения сектор в лицето на Икономическия и социален съвет, да предоставим ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Коректната информация може да даде на всички увереност и спокойствие, за да имаме плавен преход към новата валута“, заяви кметът Добрин Добрев. Той изтъкна и ролята на местната власт в тази информационна кампания.

„Присъствието днес тук на представителите на централната изпълнителна власт и на общинските власти е знак, че преминаването към единната европейска валута е наша споделена цел и че имаме общо разбиране за важността на тази тема. Това е най-ефективният начин нашите съграждани да получат отговорите на своите въпроси“, каза още Добрин Добрев.

Министър Силви Кирилов заяви, че въвеждането на еврото в България е постижение, което ни прави горди и пълноправни членове на голямото европейско семейство. „С екипа ми се стремим да осигурим всички условия здравната система да премине плавно към този процес. В интерес както на ангажираните специалисти, така и на гражданите и в съответствие със законовите разпоредби прилагаме всички мерки за защита на потребителите за информираност, достъпност и ефективност“ , казаминистър Кирилов. Сред мерките е разработването на мобилното приложение Medicine Price, което дава възможност да се види пределната цена както в лева, така и в евро, над която дадено лекарство не може да бъде продавано в аптеките. „По отношение на цените на лекарствените продукти гарантираме строга регулация и стриктен контрол за предотвратяване на незаконни практики, водещи до необосновано поскъпване. Разработили сме механизми за предвидимост и стабилност на разходите за лекарствени продукти“, каза още министърът на здравеопазването.

2072 от общо 2136 или 97,72% от информационните системи на администрациите са напълно адаптирани за работа с еврото, обяви министърът на електронното управление Валентин Мундров. За Разградска област адаптирането е осъществено на 100%, съобщи още той. „От 1 октомври започват детайлни проверки за изпълнението на законовите изисквания, свързани с подготовка на информационните системи за работа с еврото. Целта е до 1 януари 2026 година всички информационни системи и електронни услуги да бъдат напълно готови, за да гарантират плавен, предвидим безпроблемен преход за гражданите, бизнеса и за администрацията“, каза министър Мундров. По думите му въвеждането на еврото в България ще доведе и до по-ефективна администрация, по-малко бюрокрация и повече европейски електронни услуги, достъпни за всички граждани.

Експерти от различни институции представиха различни аспекти от въвеждането на еврото и дейността на съответните институции. Лектори бяха: Велин Пеев от Министерство на финансите; Емил Алексиев от дирекция „Политика за потребителите“ в Министерството на икономиката и индустрията; Росица Макелова – научен секретар ИССИО-КНСБ; Цветан Христов, директор на Регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите; Силвия Александрова-Иванова от НАП; Мирослав Робев – директор на Инспекцията по труда – Разград; Валя Георгиева – директор на филиал „Разград“, Общинска банка, представител на Асоциацията на банките в България; Антоан Методиев – главен експерт, отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“ в Комисията за финансов надзор; Цветомир Велинов, отдел „Надзорна политика и анализи“, дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ в КФН; Георги Тодоров – изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ-Сила“.

Експертите отговориха и на въпроси от граждани. От отговорите стана ясно, че цените на услугите се контролират от НАП, но е важно да се подават сигнали при установено от гражданите необосновано повишение на цените. Законът за гарантиране на влоговете в банките ще е валиден и след въвеждането на еврото, изяснено бе, и че няма да има компенсиране на разходите, които фирмите правят във връзка с въвеждането на еврото.

В края на информационната среща кметът Добрин Добрев благодари както на лекторите, така и на екипа на Министерството на финансите и останалите институции, ангажирани с кампанията. Той нарече събитието изключително ползотворно и изрази убеденост, че кампанията ще помогне на българските граждани в прехода към въвеждането на единната европейска валута, която следва да даде гаранции за по-успешна реализация на начинанията на гражданите и на бизнеса.

В информационната среща участваха и: председателят на Общинския съвет в Галина Георгиева, зам.-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Зорница Евгениева, Хабибе Расим, зам.-областният управител Назиф Зюлкяр, секретарят на Община Разград Нели Добрева, общински съветници, кметове на населени места.

Информацията за въвеждането на еврото може да се намери на сайта https://evroto.bg/bg.

