Разград

Интернет кабели са увиснали заради пречупен стълб

e-razgrad 12.01.2026

Провиснали кабели на интернет доставчик по пътя Разград – Кубрат  в района на газстанцията до село Стражец, община Разград, могат да причинят сериозно ПТП или повреда по преминаващите тежкотоварни автомобили и камиони – проплакаха за сайта E Razgrad  шофьори , редовно ползващи маршрута. Счупен на две в основата си метален стълб , по който преминават кабелите , силно се е наклонил към пътното платно , а с него са провиснали и кабелите. И докато не е станало ПТП или по сериозна беля, е време собственика на кабелите и интернет доставчика  да се самосезират и отстранят проблема,  вместо после да плащат обезщетения и, не дай  боже, някой човешки живот.

 

