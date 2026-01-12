Интернет кабели са увиснали заради пречупен стълб

Провиснали кабели на интернет доставчик по пътя Разград – Кубрат в района на газстанцията до село Стражец, община Разград, могат да причинят сериозно ПТП или повреда по преминаващите тежкотоварни автомобили и камиони – проплакаха за сайта E Razgrad шофьори , редовно ползващи маршрута. Счупен на две в основата си метален стълб , по който преминават кабелите , силно се е наклонил към пътното платно , а с него са провиснали и кабелите. И докато не е станало ПТП или по сериозна беля, е време собственика на кабелите и интернет доставчика да се самосезират и отстранят проблема, вместо после да плащат обезщетения и, не дай боже, някой човешки живот.

Шенол Ахмедов

.

Views: 28