Инспекция на ремонта в Общностния център за деца и семейства

Кметът Добрин Добрев и заместникът му Елка Неделчева посетиха Общностния център за деца и семейства в Разград, за да проверят как върви ремонтът на помещенията, съобщиха от местната администрация.

Той се извършва по проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

По проекта се предвижда: да бъдат създадени индивидуални помещения за работа на специалистите; да се подмени съществуваща дървена дограма; да се изградят терасни козирки; да се подмени подова настилка; да се извърши ремонт на част от покрива. Част от тези дейности вече са извършени или са в довършителна фаза. Договорът с фирма „САВ-Разград“ след провеждане на обществена поръчка е за 54 934 лв.

От Общината припомнят, че Центърът е сред най-новите социални услуги, разкрити през 2024 г. Помещава се в сградата на Детска градина „Райна Княгиня“. Общностният център е социална услуга за бъдещи родители, семейства с деца до 7-годишна възраст, семейства с деца със специфични потребности. Капацитетът му е 35 души, към него насочват от Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

/e-Razgrad/

