Иновативно лечение при пациенти с хронична болка стартира в Търговище

Модерна и безопасна криотерапия дава шанс на хора с хронични болки в кръста да се върнат към нормален живот. Иновативната процедура се прилага в Медицински център „Солигена“ и е подходяща при пациенти с шипове, дискови хернии, най – вече болки в кръста и седалището, които се разпространяват към краката. Така здравното заведение се нареди до най-големите болници в страната, които използват метода.

„Криоаналгезията е иновативен, минимално инвазивен метод за лечение на хронична болка, който набира все по-голяма популярност в съвременната медицина, включително и в България. Той показва добри резултати при хора, които са на медикаментозна терапия, но нямат подобрение или то е за много кратко време. Интервенцията е безвредна и безопасна и е подходяща дори при наличието на съпътстващи заболявания, защото се прави със съвсем малък разрез и местна упойка. Извършва се под рентгенов контрол за около 15 минути. Болката намалява моментално, а ефектът трае от 6 месеца до 2 години.“ обясни ортопедът д-р Тихомир Папуров, който прилага новото лечение.

За да се изпълнява иновативната терапия Солигена закупи последно поколение криохирургичен апарат. Модерната техника използва течен азот с екстремно ниска температура, от -20 до -40 градуса, който се насочва към засегнатия участък. Там се образуват ледени кристали, които замразяват нервите, предаващи сигнал за болка. Студът образно казано ги приспива за определено време.

„Процедурата не нанася увреждания на нервната структура. Не се третират моторните нерви, които са отговорни за движенията ни, а само сетивните участъци, които предават информация за болката към мозъка. Процесите след това са напълно обратими, затова и интервенцията може да бъде повторена, но при част от хората е възможно болката въобще да не се появи отново. Интервенцията работи изключително добре при по-възрастни пациенти и при тях периодът на действие е по-дълъг.“ информира д-р Папуров.

