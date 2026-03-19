Инж. Шефкет Шефкет участва в първото за 2026 г. заседание на българо-румънската земеделска комисия в Гюргево

В Окръжния съвет в Гюргево, Румъния, се проведе първата за тази година работна среща на Съвместната българо-румънска земеделска комисия. Срещата бе организирана от Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Русе – Гюргево и има за цел развитие на обмена на добри практики в селското стопанство, храните и бизнеса. В нея участие взе заместник областният управител на област Разград инж. Шефкет Шефкет, тъй като Областна администрация Разград е част от комисията, заедно с представители на Областна администрация Русе, Областна администрация Силистра, Окръжен съвет Гюргево, Областна дирекция по безопасност на храните, ДФ „Земеделие“, Областна дирекция „Земеделие“, Националната служба за съвети в земеделието и съответните им румънски партньори. В работата на комисията традиционно се включват и фермери от различни сектори според разглежданите теми.

В рамките на срещата бе представен отчет за дейността през изминалата година и бяха обсъдени и одобрени темите за работа на съвместната група през 2026 г. Подчертано бе значението на провеждането на срещи „на терен“, които дават възможност за пряк обмен на добри практики и създаване на партньорства и съвместни проекти.

От българска страна заместник областният управител инж. Шефкет Шефкет представи няколко предложения за включване в програмата за 2026 г. на местни производители от област Разград. Той допълни, че посещението на комисията в някой от обектите през настоящата година би предоставило ценна възможност за обмен на добри практики в областта на екосъобразното производство.

Очаква се през месец май да се проведат още две работни срещи на комисията – една в Румъния и една в България, като те ще бъдат съобразени с приетите теми и ще включват посещения на място.

Пресцентър на Областта

