Израел планира да задържи Грета Тунберг в „килия за терористи“

Израел изготвя план за задържането на Грета Тунберг в „килия за терористи“, съобщава британският „Телеграф“. В неделя шведската активистка отплава от Испания с най-голямата досега флотилия, насочена към Газа.

Тунберг е придружена от актьора от „Игра на тронове“ Лиам Кънингам и бившата кметица на Барселона Ада Колау, както и от други участници в обявената за „най-голяма мисия на солидарност“ в историята.

Очаква се десетки други кораби да отплават на 4 септември от Тунис и други средиземноморски пристанища, за да се включат в инициативата Global Sumud Flotilla. Тя цели се превърне в символичен протест срещу блокадата на Газа и породените от нея тежките хуманитарни условия.

По информация на израелския вестник Israel Hayom, министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир планира да предложи на премиера Бенямин Нетаняху активистите да бъдат задържани в затворите „Кциот“ и „Дамон“, при строги условия, предвидени за терористи.

Планът включва и конфискация на плавателните съдове, които впоследствие да се използват за „морски полицейски патрули“.

Според приближени до Бен-Гвир: „След няколко седмици в Кциот и Дамон, ще съжаляват, че са дошли. Трябва да унищожим желанието им за нов опит.“

Израел поддържа морска блокада на Газа с аргумента, че предотвратява доставките на оръжие за Хамас и други групировки. Критиците обаче обвиняват страната, че умишлено задълбочава хуманитарната криза.

Преди отплаването от Барселона, Тунберг заяви пред Press TV, че целта на флотилията е да „достави хуманитарна помощ и да пробие незаконната израелска обсада на Газа, отваряйки коридор за цивилното население“.

По думите ѝ над 26 000 души са се записали да участват в мисията. „Това е част от глобално въстание. Когато правителствата ни не действат, хората трябва да поемат тяхното място“, каза тя.

Дир.бг

Views: 0