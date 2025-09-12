Изправят пред съда хулиган, дрифтирал без книжка с колата си в Разград

Районна прокуратура – Разград привлече към наказателна отговорност за непристойни действия на пътя, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, и за управление на МПС без свидетелство за правоспособност в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние мъж на 34 години от село Старо селище, община Исперих. Това съобщиха от пресслужбата на Апелативната прокуратура.

А.А. е задържан от служители на ОД на МВР миналата седмица. След сигнал от граждани, че на главна улица в града се извъшват дрифтове, е извършена полицейска проверка. Установено е, че 34-годишният мъж е седнал зад волана на автомобил без да има право на това, тъй като свидетелството му за правоспособност е отнето по административен ред. Освен това, той е създавал опасност за останалите участници в движението, тъй като е извършвал дрифт.

Работата по образуваното бързо производство продължава и към момента, като се очаква приключването му в кратки срокове. На мъжа е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

