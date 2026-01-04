Изоставен автомобил на оживено място чака вече месеци да бъде прибран

Поовехтял лек автомобил Ситроен с регистрационен номер СА 6754 ХК е зарязан от месеци на успоредната на бул. „Княз Борис ,, уличка в близост до Топливо в Разград -алармираха сайта Е Razgrad наши редовни читатели. Всички шофьори и пътници, които редовно влизат и излизат от града посока Стражец са забелязали изостовеното возило. Гуми на колата са спаднали , но други видими нарушения по целостта на купето няма. Дали е открадната и зарязана или е обект на друго престъпление , остава загадка. Защото , ако е аварирала, собственикът традиционно си прибира возилото до ден два, а тази кола вече стои тук от месеци -казват още работещите в зоната .

Шенол Ахмедов

Views: 535