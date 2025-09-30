Измамници прибират пари от хора в самуилски села с фалшиви обещания за работа в чужбина

Двама мъже са задържани за измама, извършена на територията на община Самуил между 22 и 28 септември, съобщиха от полицията.

Около 11 часа на 29 септември е получен сигнал от 49-годишна жена от село Голям извор, която съобщила, че тя и още шестима души от селата Хърсово и Голям извор са въведени в заблуждение за осигурена работа във Франция. Мъжете, които обещали да им подсигурят препитание в чуждата държава срещу по 350 лв на всеки. Предприети са незабавни оперативно-издирвателни действия и са установени двамата измамници – на 42 и 20 години от Самуил. В хода на образуваното досъдебно производство, при извършен личен обиск у 20-годишния е намерена суха тревиста маса /0,96 гр./, която при тестване реагира на канабис. Започнато е и досъдебно производство.

/e-Razgrad/

