Изложби и концерт за Деня на народните будители

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители продължиха поредицата от събития, които Община Разград посвещава на празника на духовността.

В стъклената зала на Художествената галерия „Проф. Илия Петров” бе открита изложбата „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“. В нея са показани 16 невестински празнични български носии от различни етнографски области, събрани от майстора везбар и майстор на народни носии Детелина Дачева. На откриването зам.-кметът на Разград Елка Неделчева благодари на авторката за това, което излиза изпод ръцете й, заяви, че във всяка носия се вижда българския дух, който трябва да пребъде. Тя изрази надежда, че хора като Детелина Дачева ще вдъхне любов към българщината сред младите хора. Елка Неделчева нарече авторката „не само изключително талантлив художник, но и културен посланик на обединението на минало и настояще”. Тя поздрави Детелина Дачева и за избора на периода, в който да открие изложбатаь с думите: „това е едно послание преди Деня на будителите от един съвременен будител”.

Детелина Дачева съобщи, че след изложбата, която може да бъде видяна до 7 ноември, една от носиите – хърцойската – ще бъде дарена на Регионалния исторически музей.

„Изключително сме доволни от вече двегодишното ни ползотворно сътрудничество с твореца Детелина Дачева“, каза дирикторката на Регионалния исторически музей Таня Тодорова. Тя припомни и за двете изложби на везбарката в Етнографския музей и участието ѝ в изложбата на музея „Капанска магия“ в един от най-големите салони на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак.

„Като историк съм изключително впечатлена, че Детелина Дачева не импровизира върху носиите, а запазва автентичността им. Благодарим за дарителския жест – той допълва мисията ни да съхраняваме нашите ценности, нашата етнография, нашата памет“, каза още Таня Тодорова.

Детелина Дачева получи поздравления за откриването на изложбата си и от своя учител по етнография акад. Иван Симеонов. Гости на откриването бяха и заместник областният управител Назиф Зюлкяр и началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки” в Община Разград Катерина Ганева.

Част от събитието бе и представянето на сборника „Стари песенни съкровища”, който включва 57 народни песни, събрани от певеца Петър Кирилов.

Другите две събития, посветени на Деня на народните будители, се случиха в читалище „Развитие”. Хор „Железни струни” с диригент Красен Иванов и корепетитор Даниела Никифорова, заедно с хор „Славянско единство” от Горна Оряховица с диригент Донка Копринкова и корепетитор Антон Благоев, представиха част от изпълненията, с които през лятото участваха във фестивал в Италия, а във фоайето на читалището бе подредена изложба със снимки от този фестивал.

В публиката изпълненията на двете формации аплодира председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева.

Припомняме, че събтията за Деня на народните будители започнаха в четвъртък вечер с факелно шествие, в което се включиха над над 700 ученици, учители и представители на културни институции участваха в празничното факелно шествие.

Навръх 1 ноември Деня на народните будители в 10,30 ч. ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя на паметната плоча пред къщата музей „Станка и Никола Икономови”.

/e-Razgrad/

Views: 11