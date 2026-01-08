Изложба, посветена на 150 години от Априлското въстание, гостува в Разград

По повод 150-годишнината от Априлското въстание в Разград ще бъде открита гостуваща изложба, организирана от Историческия музей в Батак. Тя ще бъде представена на 12 януари 2026 г. от 17:30 часа в залата на Етнографския музей в Разград и ще остане отворена за посещение до 23 януари.

Изложбата включва 10 тематични табла и 17 движими културни ценности, свързани с паметта за събитията от 1876 година. Сред експонатите посетителите ще могат да видят барутник, ятаган на въстаник, паласка, както и фотографии на войводи и участници в Априлското въстание. Представени са още снимки от 20-те години на ХХ век, отразяващи чествания и помени, както и ценни писмени свидетелства – препис и молитвеник от 1866 г.

Централен акцент в изложбата е изгорялата икона на Свети Модест – покровител на домашните животни, земеделците, орачите, коларите и животновъдството. Иконата е оцеляла по чудо при опожаряването на църквата по време на трагичните събития и носи живия спомен за преживяното. Именно тя се откроява като най-ценния експонат в експозицията. При реставрацията е възстановен само образът на светеца – непознат досега за нашия край, което придава допълнителна стойност и символика на изложбата.

За Е-Разград директорът на Регионалния исторически музей в Разград Таня Тодорова сподели, че през новата 2026 година се предвижда богата програма от временни експозиции – както гостуващи, така и музейни. Още през февруари жителите и гостите на града ще могат да посетят изложба, посветена на годишнината от създаването на Българската екзархия.

