Изложба от 60 творби на разградски художнички бе открита в навечерието на Деня на жената

В навечерието на Осми март – Денят на жената – дамите от Съюза на разградските художници подредиха изложба от свои творби в отдел „Изкуство“ на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград. Сред гостите на културното събитие, посветено на празника, бе заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева, която поздрави ръководството на Съюза на разградските художници за чудесната инициатива.

В обновената зала творците и любителите на изобразителното изкуство бяха посрещнати и приветствани от директора на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ Иван Иванов. Той обясни, че помещението е обновено, за да се даде възможност за по-голяма изложбена площ за подобни експозиции.

Председателят на Съюза на българските художници Росица Друмева съобщи, че в изложбата под надслов „Нежност в цвят“ участват 16 автори с над 60 творби от различни жанрове и с различни техники. Художниците са на различни възрасти – има ученици, студенти, учители, пенсионери. „Искаме да покажем, че ни обединяват изкуството и любовта към четката“ – каза Друмева.

Заместник-председателят на Съюза на разградските художници Валентина Начева изрази надежда, че този тип изложби ще станат традиция, за да имат възможност разградските художници да покажат своето творчество. Тя пожела на всички присъстващи вечерта да бъде празник на изкуството.

Изложбата остава в библиотеката до 20 март, за повечето от творбите има възможност за откупуване.

