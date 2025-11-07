Изложба на Ели Маринова – художничката, която рисува и споделя светлината

„Ели Маринова е творец, който не просто рисува, а споделя светлината. Тя създава образи, настроение, пространство и емоционален свят. От акварелите ѝ струи именно тази светлина – прозрачни нюанси, свободата на линията, пулсът на цветята и онзи трепет на живота, който може да бъде уловен само от човек, за когото изкуството е продължение на характера“. Това каза проф. д-р Росица Ангелова, ръководител на отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей – Разград на откриването на изложбата „Виталност“ в къщата музей „Анание Явашов“.

„Ели Маринова е творец с рядка многопластовост – рисува акварел с лекотата, с която човек диша, прави карикатури с усмивка като улавя комичното, но и истината, пее с онази музикалност, която напомня за естествената хармония на природата. Но може би най-характерното за Ели е нейното вътрешно слънце и онзи непринуден оптимизъм, който тя носи със себе си, и който се пренася върху хората около нея“, продължи с представянето проф. Росица Ангелова.

По думите ѝ, картините на Ели Маринова „дишат, те движат погледа, предизвикват усмивка, разширяват вътрешното пространство на зрителя, в тях има радост, размисъл, лекота, но и много дълбочина, чувство за хумор, но и лек поетичен контекст“. „Виталност“ е изложба, която говори за силата да бъдеш себе си, да останеш жив, любопитен, открит към света, Тя е своеобразен портрет на Ели Маринова, артист, който не познава граници между различните изкуства, и който носи в себе си свободата да се променя, да търси и да открива“, посочи проф. Росица Ангелова. Тя изрази своята увереност, че изложбата ще бъде не просто културно събитие в Разград, а преживяване, среща с една слънчева, талантлива и истинска личност, която щедро споделя с нас своята енергия.

Ели Маринова е добре познато име в културния живот на България, а за попорасналите разградчани Ели бе и си остава и гласът на радио „Оберон“. С маслена живопис се занимава повече от 25 години. Магистър е по история, работи като историк в единствения на Балканите Музей по история на медицината във Варна. Свири на пиано, занимава се и с фотография.

Ели Маринова благодари на екипа на Регионалния исторически музей за поканата и за възможността да се завърне у дома, и на дизайнера Михаил Маринов за хармонията и уюта в подредбата на изложбата.

Пред многобройните си приятели от детството, дошли на отриването на изложбата, Ели Маринова разказа за творческите си пориви, разказа спомени и истории от живота си в любимия Разград. За тях тя изпя няколко песни, имаше и танци. Имаше прегръдки, целувки и много, много цветя.

Къщата музей „Анание Явашов“ трудно побра приятели, колеги и почитатели на изкуството на Ели Маринова. Сред тях бяха директорката на Регионалния исторически музей Таня Тодорова и зам.-кметът на Разград Зорница Евгениева.

Изложбата може да бъде разгледана до средата на декември, но откупки бяха направени още на откриването ѝ.

