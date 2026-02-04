Изложбата „Света гора Атон – География на духовността“ – едно истинско духовно преживяване

Снощи в залата на Етнографския музей в Разград беше открита изложбата „Света гора Атон – География на духовността“, посветена на Света гора Атонска – едно от най-съхранените и устойчиви духовни пространства в Европа.

Изложбата е дело на двама географи – проф. Румен Пенин и доц. Димитър Желев от Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чрез фотографии и текстове те представят вярата, духовността, историята и природата на Света гора Атонска – не само като обект на научно изследване, а като живо духовно пространство.

Румен Пенин обособява своите наблюдения и изследвания в монография, която търпи многократни преиздавания, а издател на книгата е вторият участник в екипа – доц. Димитър Желев. Общата им работа е резултат от повече от 20 години поклоннически пътувания до Света гора Атон.

На откриването присъстваха заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева, общинският съветник от БСП Николай Пенчев и директорът на Регионалния исторически музей – Разград Таня Тодорова. Сред гостите бяха още архиерейският наместник отец Георги и Венцислав Минков.

Отец Георги сподели впечатленията си от двете си посещения на Света гора Атон и разказа за личния си път към това духовно пространство, което той определя като място за молитва и вътрешно смирение. Венцислав Минков определи Атон като място, където човек може да се помири със себе си, да се докосне до Бога и да преживее труда и молитвата като едно цяло.

В своето изложение проф. Росица Ангелова – началник на отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей – Разград, подчерта:

„Света гора Атонска е едно от най-устойчивите духовни пространства в Европа, където векове наред се съхраняват традицията, вярата и паметта – не като музейни експонати, а като истинско духовно преживяване.“

Заместник-кметът Елка Неделчева отбеляза, че изложбата е ценна възможност за жителите на Разград да се докоснат до значими културни, исторически и духовни обекти, които рядко напускат пределите на Света гора.

В 31 табла фотоизложбата представя природното разнообразие, културно-историческото наследство и духовния бит на 21-те манастира на Света гора, както и на скитовете, келиите, параклисите, столицата на монашеската република – Карея, и отправните пунктове за поклонничество. Особено внимание е отделено на българския манастир „Свети Георги Зограф“, представен в четири табла, посветени на живота и делото на българското монашеско братство, чийто път преминава в усърден труд и непрекъсната молитва за благоденствието на всички миряни.

Изложбата „Света гора Атон – География на духовността“ гостува в Разград и ще бъде отворена за посещение до края на месец февруари.

