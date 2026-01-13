Изложбата „Батак 1876. Хроника на една безсмъртна пролет“ се откри в Разград

В залата на Етнографския музей в Разград вчера беше открита изложбата

„Батак 1876. Хроника на една безсмъртна пролет“ . Експозицията е на Историческия

музей в Батак и включва 10 табла и 17 движими културни ценности, свързани с едно

от най-драматичните и съдбовни събития в българската история.

Сред официалните гости на откриването бяха заместник-кметът на Община Разград

Зорница Евгениева и началникът на Регионалното управление на образованието

Ангел Петков.

Ритуалът по откриването на изложбата беше съпроводен от въздействащото

„Възпоменание от Батак“, изпълнено от две ученички от ОУ „Никола Икономов“, което

създаде силна емоционална атмосфера и настрои присъстващите за среща с паметта

и историята.

В своето експозе проф. Росица Ангелова, ръководител на отдел „Нова и най-нова

история“, подчерта, че по време на пожара изгарят както храмът, така и училището, но

иконата оцелява като силен символ на надеждата – знак, че след мрака неизбежно ще

изгрее светлина. Тя определи Априлското въстание като „нравствен връх“ в историята

на българския народ и акцентира върху отговорността ни към бъдещите поколения.

Директорът на Регионалния исторически музей – Разград Таня Тодорова представи

съдържанието на изложбата и подчерта, че РИМ – Разград е първият музей, който я

приема. Тя акцентира и върху приноса на Разградския край в

националноосвободителното движение. Припомни на присъстващите, че през 1872 г. в

Пороище Ангел Кънчев учредява революционен комитет, както и участието на Ангел

Тотев от село Благоево в Ботевата чета. През региона преминава и маршрутът на

четата на Таньо войвода, а ежегодно се организират инициативи, свързани с паметта

за Васил Левски и националната революционна борба. Таня Тодорова подчерта, че

през тази година музеят представя по-различен и по-дълбок аспект от

националноосвободителното движение, насочен към духовните измерения на

историята.

Сред представените експонати са барутник, ятаган на въстаник, боздуган и паласка

на Ангел Керелов, оръжие, снимки на войводи и участници в Априлското въстание,

както и фотографии от 20-те години на XX век, документиращи чествания и помени.

Показани са още препис и молитвеник от 1866 г., свидетелстващи за духовния живот

на българите преди Освобождението.

Акцент в изложбата е изгорялата икона на Свети Модест, като по чудо оцеляла при

опожаряването на църквата в Батак, иконата носи живата памет за трагичните

събития от 1876 година. Оцелялата икона е повече от експонат – тя е свидетелство за

вярата, за силата на живота и за онази тиха устойчивост, която съхранява народа ни

дори в най-мрачните моменти.

Изложбата ни напомня, че историята не е само разказ за миналото, а жива памет,

която продължава да говори чрез предметите, образите и знаците, съхранили духа на

времето. Срещата с тази изложба е покана да се докоснем до паметта не със страх

или патос, а с уважение, смирение и благодарност – за да продължим напред, носейки

осъзнато онова, което ни е съхранило.

Изложбата ще остане отворена за посещение до 23 януари и може да бъде

разгледана в залата на Етнографския музей в Разград.

