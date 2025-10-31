Лудогорието

Иззеха „маркови“ дрехи от магазин в Брестовене

Служители на полицията в Кубрат иззеха близо 60 артикула на известни търговски марки, разпространявани неправомерно.

Стоките, обозначени с търговски марки, предлагани без съгласието на притежателя на изключителното право, са конфискувани при акция, проведена около 11 часа на 31 октомври в заветското село Брестовене. Контрабандните стоки с лога на известни търговски марки са установени в търговски обект, собственост на 51-годишна жена.

Открити са „маркови“ дънки, суитчъри, анцунзи, тениски, обозначени с логото на различни фирмени производители като „Найк”, „Адидас“, „Пума“, „Келвин Клайн“ и пр. Образувано е досъдебно производство. Предстои събраните материали да бъдат докладвани в Районна прокуратура – Кубрат.

