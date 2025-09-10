Иззеха колата на дрогиран и пиян шофьор

Лек автомобил „Мерцедес“ с немски регистрационни табели е спрян около 21.30 часа на 9 септември в исперихското село Йонково, съобщиха от полицията.

В хода на полицейската проверка 25-годишният водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. „Drug test“-ът отчел резултат, положителен на кокаин, а дрегерът показал 0,73 промила алкохол в издишания въздух. След отказ да предостави кръв за химичен анализ мъжът е задържан, автомобилът е иззет, а по случая е образувано бързо производство.

/e-Razgrad/

