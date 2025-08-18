Издирват домашен насилник, заплашвал да убие тъста си с вила /обновена/

Полицията издирва 55-годишен мъж, който се укрива след случай на домашно насилие, съобщиха от полицията.

Около 06.30 часа на 17 август е подаден сигнал от 73-годишен мъж от село Студенец, който обяснил, че мъжът, с когото 50-годишната му дъщеря живее на семейни начала, в явно нетрезво състояние счупил прозореца на стаята му, отправял обидни, вулгарни думи и заплахи за убийство, като насочил вила с острата част към него. Предприети са действия за установяването на извършителя. По случая се води проверка.

Издирваният домаше насилник е установен. Роденият в търговищкото село Лиляк е задържан.

