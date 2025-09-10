Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман

Народното събрание избра Мария Филипова за заместник-омбудсман на Република България. До момента тя бе председател на Комисията за защита на потребителите.

Филипова получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ–СДС, „ДПС–Ново начало“, БСП, ИТН и четирима независими. Против гласуваха ПП–ДБ, МЕЧ и „Величие“, а представителите на АПС се разделиха – шестима гласуваха „против“, а шестима се въздържаха. „Възраждане“ не участваха в гласуването.

Номинацията предизвика критики от опозицията, които изразиха опасения, че изборът на Филипова цели евентуалното ѝ назначаване за служебен премиер при предсрочни избори, тъй като заместник-омбудсманът е сред допустимите кандидати за поста по Конституция.

