Ивановден е един от на-колоритните български зимни празници. Денят е посветен на свети Йоан Кръстител и носи в себе си магията на зимните обичаи, съхранени през вековете.

Той съчетава религиозна и народна традиция. Тай е празник, който свързва поколенията – бабите и дядовците предават ритуалите на внуците.

Независимо дали се празнува със стари обреди, песни, храна или просто със среща вкъщи, духът на Ивановден остава жив – символ на здраве, благополучие и началото на новата година.

Ивановден е повече от дата в календара. Той е мост между миналото и настоящето, между традиция и модерност, между хората и природата.

Празникът се отбелязва по различен начин в различните краища на страната – от огньовете в Тракия до песните в Родопите и ритуалите в реките в северна България.

Views: 3