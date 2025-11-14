Ивана Хосровян представи дипломния си концерт „Нотите по пътя”

Младата разградска пианистка Ивана Хосровян представи своя дипломен концерт тази пред своите учители, близки, приятели и почитатели на музиката.

В публиката в залата на Художествената галерия „Проф. Илия Петров” бяха кметът на Разград Добрин Добрев и Евгени Желязков – преподавател в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” – Русе, който познава Ивана от дете. Той е дългогодишен председател на журито на Националния конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов”, в който музикантската е редовен участник.

Ивана Хосровян е на 18 години, любовта й към пианото се появява, когато е 4-годишна. Музикалният й талант открива първата й учителка Донка Стефанова, след което започват уроците по пиано при Нина Георгиева. В началото на концерта след презентация от снимки от музикалната кариера на Ивана Хосровян, преподавателката, както и Валя Георгиева – майката на пианистката – разказаха за пътя на даровитата музикантка.

Пред зрителите на концерта си, който бе под надслов „Нотите по пътя”, Ивана Хосровян изпълни произведения на Димитър Ненов, Лудвиг ван Бетовен, Арно Бабаджанян и Арам Хачатурян. Представи и изпълнения в дует с пианистката Михаела Тодорова и саксофонистката Даяна Бенкова. Михаела Тодорова и Никол Димитрова имаха и солови изпълнения.

В края на концерта Ивана Хосровян благодари най-вече на преподавателката си Нина Георгиева и на майка си Валя Георгиева, както и на приятелите си, ангажирани с организирането на събитието.

Концертът завърши с много цветя и аплодисменти за талантливата пианистка.

/e-Razgrad/

